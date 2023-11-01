وكيل تعليم بني سويف يعقد اجتماعا لمتابعة امتحان شهر أكتوبر

عقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع موجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة التربوية، للاطمئنان على أداء الطلاب اختبارات شهر أكتوبر.

استمرار المتابعة الفنية

وخلال الاجتماع وجه وكيل تعليم بني سويف، بضرورة تكاتف جميع أطراف المنظومة التعليمية واستمرار المتابعة الفنية الفعلية، والتأكيد على المعلمين بالالتزام بخطة توزيع المناهج وتحضير الدروس.

الاطمئنان على أداء الطلاب اختبارات شهر أكتوبر

كما طالب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، بإعداد تقارير عن تلك المتابعات وعقد لقاءات مستمرة مع المعلمين لنقل الخبرات والتجارب، لتعود بالنفع على الطلاب والعمل على جذب الطلاب للمدرسة، مطمئنًا على أداء طلاب سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي امتحان شهر أكتوبر.

تفعيل مجموعات الدعم المدرسي

وخلال الاجتماع شدد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي، وتوفير كل وسائل الدعم من تجهيز القاعات واختيار أفضل المعلمين للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، موجها بضرورة تعظيم الاستفادة من القنوات التعليمية والمنصات التعليمية التي أتاحتها الوزارة والإعلان عن جدول برامج القنوات التعليمية لجميع الطلاب بالمدارس والاستمرار في تفعيل فترات المشاهدة للمواد التعليمية لتحقيق أقصى استفادة للطلاب.