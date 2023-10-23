«تعليم بني سويف»: خطط سريعة لمشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب

واصل محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، جولاته الميدانية المفاجئة لمدارس إدارة ببا، حيث شهد طابور الصباح بمدرسة رزقة المشارقة الابتدائية الإعدادية، ثم توجه لزيارة مدرسة الثورة الابتدائية والإعدادية، لمتابعة سير العملية التعليمية وانضباط اليوم الدراسي.

وتفقد وكيل تعليم بني سويف، حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والمكتبة والأنشطة المختلفة، وحرص على محاورة التلاميذ والاستماع إليهم حول مدى الاستفادة من تنفيذ اليوم الرياضي الثقافي، وحصص المشاهدة.

الالتزام بالمواعيد الرسمية

كما تابع وكيل تعليم بني سويف سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والإجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة والجمعية التعاونية بالمدرسة، موجها بضرورة التزام المعلمين والإداريين بالمواعيد الرسمية وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

تشديد الرقابة على أمن بوابات المدارس

كما شدد وكيل الوزارة على تشديد الرقابة والسيطرة على أمن بوابة المدرسة لضمان سلامة التلاميذ عند الدخول والخروج وحتى مغادرة جميع التلاميذ المدرسة، والتأكيد على توزيع الإشراف اليومي على جميع أدوار المبنى وفناء المدرسة.

التشديد على ضرورة الاهتمام بالقراءة والكتابة

ونوه وكيل الوزارة إلى ضرورة الاهتمام بالقراءة والكتابة لدى التلاميذ، ووضع البرامج والخطط العلاجية السريعة لمشكلة ضعف القراءة والكتابة، مطالبًا بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من تواجد التلاميذ داخل المدرسة، والاستفادة من اليوم الرياضي والثقافي، إلى جانب تفعيل حصص المشاهدة من خلال المنصات والقنوات التعليمية لإثراء العملية التعليمية.