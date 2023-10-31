«تعليم بني سويف» تكشف نظام امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلن الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، عن نظام امتحانات الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2023/ 2024، طبقًا للمواصفات الفنية الواردة من المركز القومي للامتحانات.

مواصفات الورقة الامتحانية للشهادة الإعدادية

وقال في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه طبقًا للمواصفات الفنية الواردة من المركز القومي للامتحانات، للعام الدراسي 2023/2024 تقرر أن تكون امتحانات الصف الثالث الاعدادي كما هي بنظام الأعوام السابقة دون تغيير، وحسب المواصفات الفنية الواردة من المركز القومي للامتحانات المتمثل في ورقة الأسئلة، دفتر الإجابة.

الاستعداد المبكر لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى أن مديرية التربية والتعليم تجري استعدادها للامتحانات في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وبناء على تعليمات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، بالاستعداد المبكر لامتحانات الشهادة الاعدادية.

تفعيل المتابعة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف إلى تفعيل المتابعة، وإيجاد الحلول السريعة لعلاج السلبيات والعمل على تعزيز الإيجابيات، حيث أن المتابعة ليست لرصد الأخطاء وإنما لتصحيحها وتقديم الدعم الفني، مع التوجيه بتكثيف المتابعة المستمرة على المدارس، والعمل على علاج السلبيات وتعزيز الإيجابيات للنهوض بالعملية التعليمية.

وأكد وكيل تعليم بني سويف على تفعيل دور الأنشطة التربوية من بداية اليوم الدراسي واختيار البرامج خلال الإذاعة المدرسية التي تعمل على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.