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«تضامن كفر الشيخ»: تسليم أجهزة كهربائية لعروس بالتعاون مع جمعية خيرية

كتب:

مصطفى عنز
12:30 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ

شهدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، إجراءات تسليم إحدى العرائس مسلتزمات الجهاز الخاص بها، والذي تضمن جميع الأجهزة الكهربائية التي تحتاجها العروس في جهازها، حيث تم ذلك بالتعاون مع إحدى الجمعيات ووزارة التضامن.

تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع الفئات

وقالت وكيل الوزارة، إنه تسليم جهاز العروسة يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع، والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر الأكثر احتياجًا، وتحقيق سُبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين.

طريقة اختيار الفتيات المستحقة

وأوضحت الدكتورة ماجدة جلالة، أن العروس تسلمت جهازها بالكامل، مشيرةً إلى أنّ اختيار الفتاة المستحقة تم وفقًا لشروط ومعايير محددة عقب إجراء بحث اجتماعي ضمانًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومبدأ تكافؤ الفرص.

وحرصت وكيل وزارة التضامن، على توجيه الشكر لجمعية عطاء بدسوق على المجهود الرائع والعطاء المتميز لإدخال البسمة على أسرة العروس، ومساعدتها في جهازها.

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بقلم مصطفى عنز