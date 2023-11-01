8 معلومات عن أوبريت «راجعين».. 25 فنانا عربيا يدعمون القضية الفلسطينية

حقق أوبريت «راجعين» لدعم القضية الفلسطينية نجاحا كبيرا، فور طرحه مساء أمس، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومنصات الموسيقي المختلفة.

معلومات أوبريت «راجعين»

ويرصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن أوبريت «راجعين»، فيما يلي:

1- يضم الأوبريت فنانين من 10 دول، هي مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين.

2- يشارك في الأوبريت من مصر كل من عفروتو ومروان بابلو ومروان موسى ودينا الوديدي ودنيا وائل وأمير عيد.

3- يشارك من فلسطين كل من دانا صلاح وسيف شروف وعصام النجار ووسام قطب وعمر رمال وزين.

4- شارك فؤاد جريتلي من ليبيا، ودافنشي من السودان، وفورتيكس من الكويت، وبلطي ونوردو من تونس، والمغربي سمول إكس، والثنائي اليانج وراندر من اليمن والسعودية، والإماراتية غالية شاكر، بمشاركة أخرس وسيف بطاينة من الأردن.

5- أشرف على التوزيع الموسيقي ناصر البشير، والموزع الأردني والعازف على عدة آلات، بمشاركة المغني وكاتب الأغاني والملحن المصري مروان موسى، والموزع عمرو الشوملي.

6- جرى تصوير الفيديو الموسيقي في استوديوهات «Olive Wood».

7- أخراج الأوبريت عمر رمال وحياة أبو سمرة، وإشراف فني للأردنية فرح حوراني.

8- تقرر تخصيص جميع الإيرادات الناتجة عن هذا المسار لدعم صندوق إغاثة أطفال فلسطين.