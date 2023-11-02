حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي في الدقهلية

نفذت محافظة الدقهلية، عدة حملات لإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مختلف الأماكن، بناءً على التوجيهات المستمرة بالتصدي للمخالفات.

حملات في محافظة الدقهلية

وجاءت الحملات بالتصدي لكل أشكال البناء المخالف أو على الأرض الزراعية والإزالة الفورية لكل أنواع المخالفات.

وفي مركز المنزلة، أعلن المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة، في بيان له، إزالة مخالفة بقرية البصراط، بفك شدة خشبية مخالفة لعمل سلم خرسانى في عزبة 8 على مساحة 80 مترا.

وفي مركز ميت غمر، شارك حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا، في تنفيذ حملة مكبرة للتصدي لأعمال البناء المخالف على الأراضي الزراعية بنطاق مركز ومدينة ميت غمر، بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية برئاسة مركز ومدينة أجا على مدار اليوم، لإزالة التعديات كافة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وشارك في الحملة رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، ومدير الإدارة الزراعية باجا ونواب رئيس مركز ومدينة أجا .

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات بناء مخالف بنطاق مركز ميت غمر، وتنوعت ما بين مباني بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية، وكذلك سملات خرسانية معدة للبناء عليها.

وتأتي الحملات في إطار المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد لأي تعدي على الأراضي الزراعية، حفاظاً علي الرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

وفي مركز ومدينة المنصورة، أزال مجلس المدينة مخالفة إقامة جبالون صاج بعزبة سرسو الدنابيق التابعة للوحدة المحلية في سلامون، بناء علي تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، بتكثيف أعمال النظافة وإزالة أي تعديات وإشغالات وصيانة جميع الكشافات في الطرق، حفاظًا على المظهر الحضاري، وحل مشكلات المواطنين في أسرع وقت.