محافظ شمال سيناء الأسبق: الدولة تحقق تنمية غير مسبوقة على أرض الفيروز

قال اللواء علي حفظي، محافظ شمال سيناء الأسبق، إنّ تاريخ أبناء سيناء مشرف، إذ أثبتوا أنهم على قدر من المسؤولية والإحساس بحجم المخاطر التي تعرضت لها سيناء.

جهود كبيرة في سيناء

وأضاف خلال حواره عبر «القناة الأولى والفضائية المصرية»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «أهالي سيناء كانوا يتكيفون مع الظروف الصعبة، ومطالبهم محدودة للغاية، ولا تؤثر على جهود الدولة، وشعروا بالجهود التي بذلتها الجهود المصرية في السنوات الأخيرة على مستوى المنظور التنموي لسيناء».

الدولة لم تهمل سيناء

وتابع: «الدولة لم تهمل سيناء، ولم يكن هناك بنية أساسية أو تحتية أو خدمات، ولكن في السنوات الأخيرة شهدت سيناء التحول، إذ تحملت الدولة مسؤولية البنية الأساسية والتحتية والخدمات في سيناء، وجرى عمل الطرق والكباري وإيجاد الخدمات المختلفة مثل المستشفيات والمدارس».

وأضاف: «سيناء على مر التاريخ كانت تمثل الدرع الذي يحمي مصر من غزوات الطامعين، وهي الأرض العظيمة التي من خلالها دافع أبناء مصر عن بلدهم ضد أطماع الغزاة».

وتابع: «بعد حرب أكتوبر المجيدة جرى التحول إلى السلام وأصبحت سيناء مولودا جديدا والمنظور الاستراتيجي لسيناء تغير، وبعد أن كانت أرض المعارك والحرب والدفاع عن مصر تحولت إلى أرض الخير».