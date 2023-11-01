التحالف الوطني ينتهي من تسليم القافلة الأولى للمساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الانتهاء من تسليم القافلة الأولى للمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطنيين، والتي انطلقت يوم 14 أكتوبر الجاري وهي الأضخم، إذ تضمنت 108 قاطرات محملة بـ1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس، وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية، والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات وكذلك المئات من شباب المتطوعين والذين قضوا قرابة 18 يوما أمام معبر رفح البري للتأكد من سلامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك لتخفيف الأوضاع عليهم جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة و التي أدت لسقوط العديد منالضحايا والمصابين.

مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين

ويواصل التحالف الوطني جهوده لدعم الأشقاء الفلسطنيين من خلال تجهيز القافلة الثانية من المساعدات الانسانية تمهيداً لإدخالها لقطاع غزة عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع الهلال الاحمر المصري والفلسطيني، إيمانا بالمسؤولية تجاه اشقائنا وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية حتى إنتهاء الأزمة، ويأتي ذلك عقب تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار «قطرة دماء تساوي حياة» بكل المحافظات.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، ما يجرى بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.