حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات في مركز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات من حرم الطريق العام.

إزالة الإشغالات من الشوارع

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة لرفع وإزالة كل الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر إشغال، منها 8 محاضر إشغال بحي وسط المدينة للمحال التجارية المخالفة، ورفع كل الإشغالات المتواجدة بالطرق وعلى أرصفة المشاة والطريق العام، وتم خلالها إزالة الباعة الجائلين، إلى جانب تحرير 8 محاضر على الطريق بشارع الحبشي والجزارين بحي جنوب المدينة، والتي تعيق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.