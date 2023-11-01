تدريب 800 طالبة ضمن المبادرة الوطنية لتمكين المرأة في كفر الشيخ (صور)

انطلقت فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» بمدرستي الشهيد محمد نادر الدناصوري، وأبو عقادة، بقرية عزب الخليج بحري التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والتى يُنفذها المجلس القومى للمرأة، وتحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تُنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تدريب 800 فتاة على إدارة دوائر الحكي

وجرى تدريب 800 فتاة على إدارة عدد من دوائر الحكي، ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب، وتحفيز الفتيات على المشاركة، وكذلك التعلم الرقمي، وتنفيذ حوار الأجيال بين الفتيات وأمهاتهن، وإدارة حوار مجتمعي من خلال نوادي المشاهدة.

المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي»

جدير بالذكر أنّ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» تهدف إلي تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن، ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها، لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.