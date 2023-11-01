قافلة طبية للكشف بالمجان على أهالي قرية السرارية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك بعدما تم إطلاق قافلة طبية بقرية السرارية بمركز سمالوط، يومي 30 و31 أكتوبر، وتم الكشف على 1768 حالة وصُرف العلاج لهم بالمجان.

قافلة طبية في قرية السرارية

من جانبه، صرح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا، أن القافلة شملت توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة بينها: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان»، وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1768 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 354 حالة جراحة، 450 حالة أطفال، 367 باطنة، 101 نساء، 85 أسنان، 292 جلدية، 31 تنظيم أسرة، 88 رمد.

تحويل حالات إلى المستشفيات العامة

وأوضح وكيل صحة المنيا، أنه قد تم إجراء 105 تحاليل متنوعًة، و5 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ137 مترددًا، وخلع أسنان لــ8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 8 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 142 مترددًا.