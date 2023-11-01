مفتي الجمهورية: لن نفرط في حبة رمل واحدة.. وقلوبنا مع الشعب الفلسطيني الآبي

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنّ القضية الفلسطينية قضية الأمة العربية والإسلامية كلها، بل قضية الإنسانية الحرة التي لا ترتضي الذل والقهر والمهانة.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها المفتي في جامعة سوهاج تحت عنوان «الوسطية في الإسلام»، وذلك في لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للتوعية بالقضايا الدينية والمجتمعية التي تهم المجتمع.

وقال المفتي: «نحن لن نفرط في حبة رمل واحدة من أرضنا، ونحيي الشعب الفلسطيني الصامد الأبيَّ على موقفهم الصامد ورفضهم التهجير من أرضهم بأي وضع من الأوضاع".

ووجّه المفتي تحية خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وصفه بقائد المسيرة الذي حمت قراراته الرشيدة وطننا مصر.

وتابع المفتي قائلًا: «لا نقبل إماتة القضية الفلسطينية بالتهجير أو بأي وسيلة أخرى»، كما وصف ما يحدث من هجمات غاشمة دون أدنى رحمة ولا هوادة على أبناء الشعب الفلسطيني المناضل بأنّها «وصمة عار على جبين الإنسانية».

وشدَّد مفتي الجمهورية على أنّه إذا كانت تصفية القضية الفلسطينية أكبر جريمة تحاول القوى الدولية توريطنا فيها، فإنّ السكوت على الأكاذيب والشائعات وترك القضية نهبًا للمتاجرين بها جريمة أخطر وأكبر.