عمة الفنانة إيناس السقا تكشف لحظاتها الأخيرة: كانوا نايمين وطاروا من الشباك

«عظم الله أجرنا باستشهاد ابنة أخي إيناس السقا، واثنين من بناتها وابنها، نحتسبهم عند الله شهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل، والشفاء إن شاء الله لابنتيها ريتا وفرح»، منشور حزين دونته سميرة السقا، التي تعمل إدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية، معلنة خبر استشهاد ابنة شقيقها الفنانة إيناس السقا واثنين من أبنائها، إثر تعرض منزلها للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليتحول حساب الراحلة لدفتر عزاء.

«الوطن» تواصلت مع سميرة السقا، عمة الفنانة الفلسطينة الراحلة إيناس السقا، التي روت كواليس استشهادها واللحظات الأخيرة قبل وفاتها، قائلةً: «استشهدت أمس، كان هناك قصف على منزلهم وهما نايمين الساعة 3 الفجر لم يكونوا مدركين لما يحدث خارجه».

نزحت أسرة الفنانة الفلسطينية من منزلها، للإقامة في مدرسة الروم، ليقرروا تركها بسبب كثرة أعدادهم، مضيفةً: «البنات كانوا كتير ومكانوش بيعرفوا يدخلوا الحمام، وظلوا هناك 10 أيام، وقررت إيناس بعدها العودة للمنزل وكان معاهم عائلة أخرى ووقت نومهم تعرضوا للقصف».

كواليس قصف منزل الفنانة إيناس

«المنزل تدمر بأكمله واستشهد معها 3 من أبنائها»، عبارة واصلت من خلالها عمة الفنانة الفلسطينية الراحلة إيناس السقا، كشف كواليس الاستشهاد، مضيفةً: «العمارة قُصفت بالكامل، وهي كانت ساكنة بالطابق الثاني وفوقها طابقين، الاستهداف كان على المنزل مباشرة، بناتها المتبقين كانوا قريبين من الشباك ومع الضرب طاروا منه، فرح تعاني من كسور في الحوض والأخرى تعاني من ضربة على الصدر ويتواجدون داخل مستشفى الشفاء».

عمة الفنانة إيناس: الطبيب بلغني باستشهادها

وعن كيفية تلقيها خبر استشهاد ابنة شقيقها، قالت سميرة السقا: «ما عرفنا إلا من واحدة بنت عم ابنتها ريتا، وكانت نازحة في مستشفى الشفاء، وشافتهم لما وصلوا هناك، وبلغتنا على النت لكن ما كان هناك وسيلة تواصل، تواصلت معي وأنا تابعت مع دكتور بالمستشفى وبلغني إنها استشهدت».