«التحالف الوطني» يسلّم 80 مشروعا تنمويا للأسر الأولى بالرعاية في أسوان

نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، احتفالية كبرى بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتوزيع 80 مشروعا تنمويا لدعم الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بأسوان، في إطار التمكين الاقتصادي ضمن مبادرة «بيتك عمران».

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقالت الدكتورة لميس مكي، نائب رئيس القطاع الميداني التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إنّ المؤسسة قدّمت قروضا ميسرة للمستفيدين، يسدد نصف قيمتها فقط، والنصف الثاني قرض غير مسترد لا يتم سداده.

من جانبه، أوضح جابر محمد، مدير مكتب جمعية الأورمان بمحافظة أسوان، أنّه جرى توزيع 80 مشروعا اقتصاديا في صورة قروض حسنة، قدرها 30 ألف للقرض الواحد، لتنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة بيتك عمران.

مبادرة بيتك عمران

وفي سياق منفصل، أوضحت مؤسسة حياة كريمة أنّ مبادرة بيتك عمران إحدى فعاليات «600 ألف باب رزق»، وتستهدف توفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة وذوي الهمم والمرأة المعيلة، مشيرة إلى تسليم دفعة جديدة من العقود لمشروعات تنموية صغيرة لـ200 مستفيد، لتوفير دخل ثابت للأسر الأكثر احتياجا.