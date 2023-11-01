«حياة كريمة»: لدينا فريق طبي متطوع في انتظار دخول المصابين الفلسطينيين إلى مصر

تواصل مؤسسة حياة كريمة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء في غزة، منذ اللحظة الأولى.

وقالت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة جاهزة بفريق طبي كامل من الأطباء المتطوعين لاستقبال عدد من المصابين والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف أن وزارة الصحة جهزت أكثر من مستشفى لاستقبال الحالات، من بينها الشيخ زويد، العريش، السويس، الإسماعيلية.

مساعدات حياة كريمة للأشقاء الفلسطنيين

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن المؤسسة على استعداد تام لتبني الحالات التي تستعدي ذلك، إلى جانب تقديم الدعم المعنوي والاستمرار في تجهيز المرحلة الثانية من قوافل مساعدات الإغاثة «مسافة السكة».

وأكدت أنها على استعداد لتقديم كل أوجه الدعم الإنساني المطلوب للفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المؤسسة مازالت تتلقى طلبات من الأطباء الراغبين في التطوع عبر موقعها ومن خلال مقراتها.