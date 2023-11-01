لماذا اختفى اسم إسرائيل من خرائط عالمية؟.. «ليست رسمية»

انطلاقا من مبدأ أول الغيث قطرة، بدأت بعض الدول الغربية، في الانخراط بالقضية الفلسطينية، والتفاعل مع دعوات إغاثة غزة، ورغم كونها تحركات فردية، إلا أنها قد تكون حافزًا لنظيراتها؛ للوقوف أمام جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي في حق أهالي غزة، منذ ما يزيد عن 23 يومًا.

إزالة اسم دولة الاحتلال الإسرائيلي من خرائط موقع «علي بابا»

لم يصبح لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وجود على موقع «علي بابا» الصيني الشهير، في تحرك فردي من قبل المسؤولين عن هذا الموقع الضخم والعالمي، دون الإفصاح عن أسباب حقيقية حول هذا التحرك أو الرد على التساؤلات التي رافقت اكتشاف هذا القرار.

يبدو أنّ القوس سيظل مفتوحًا لانضمام تحركات فردية جديدة، بعدما اتخذ موقع «بايدو» الصيني، المسار ذاته، وقرر محو آثار دولة الاحتلال الإسرائيلي من خرائط الموقع الذي يرتاده الملايين حول العالم بشكل نهائي، ولم تعد تشير إليها في الخرائط الرقيمة التابعة لها، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.

هل يحق لدولة الاحتلال الاعتراض على قرار حذف اسمها؟

مازن حسن الخبير في الشؤون الصينية، عمّق جراح دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أكد في تصريحات، أبرزتها شبكة «سكاي نيوز عربية»، أنها لا تملك القوة أو الأحقية في الاحتجاج على قرار حذفها من الخرائط الصينية، وذلك باعتبار أن الخرائط غير رسمية أو خاضعة لحكومة الدولة بشكل كامل، لكنها مملوكة لبعض رجال الأعمال.

التزامن في اتخاذ قرار إزالة دولة الاحتلال من خراط الشركات والمواقع الكبيرة في الصين، يعد اتفاقا مسبقا، وفقًا لرواية مازن حسن، الذي يتوقع أن يكون اتفاقا موحدا، لإبراز موقف غير مباشر لدعم القضية الفلسطينية، دون الدخول في أزمات مع الحكومة التي تلتزم بموقفها الدبلوماسي مع تلك القضية، مع وجود بعض الفصائل السياسية التي تميل للجانب الفلسطيني بشكل كامل وواضح.