الكشف على 3 آلاف حالة ضمن مبادرة «100 يوم صحة» في الشرقية 

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية جزيرة السعادة، التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

وأوضحت مديرية الصحة أنه مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

23 تخصصا طبيا

واشتملت القافلة الطبية على 15 عيادة، بها 23 تخصصا طبيا، هي الباطنة، والجراحة العامة، والقلب والأوعية الدموية، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والرمد، والأسنان.

إجراء عمليات جراحية

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 3021 مريضا من أهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 13 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.