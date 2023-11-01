«صحة أسوان» تطلق 21 قافلة لتقديم خدمات طبية بالمجان

أطلقت مديرية الصحة بأسوان مجموعة من الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة في جميع وحدات الصحة بمراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

واستهدفت الحملات العلاجية التي أطلقتها مديرية الصحة بأسوان توسيع نطاق خدمات صحة الأسرة، من خلال إنشاء عيادات ثابتة ومتنقلة، وتنظيم قوافل طبية في مراكز وقرى المحافظة بهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدات.

ووجهت الدكتورة حنان أنور، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتورة أسماء بسطاوى، مدير تنظيم الأسرة بالمديرية، بتوفير جميع خدمات صحة الإنجاب وتنظيم الأسرة للسيدات من خلال العيادات الثابتة بالوحدات الصحية والمستشفيات، إضافة إلى تقديم الخدمات للمناطق المحرومة من خلال العيادات المتنقلة التي قدمت 379 زيارة في الشهور المذكورة، مما يشكل نسبة 126% من الزيارات المستهدفة.

الحملة تنفذ 21 قافلة طبيبة

ونفذت الحملة 21 قافلة صحية لتوفير خدمات صحة الإنجاب وتنظيم الأسرة، بنسبة تنفيذ بلغت 105% من القوافل المستهدفة، كما تم تنفيذ حملة توعية لتنظيم الأسرة بمشاركة جميع الإدارات الصحية في الفترة من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر.

زيارات طبية وندوات إعلامية

كما شملت القوافل 410 زيارات طبيبة زائرة للوحدات الصحية، وتم تقديم خدمات صحة الإنجاب وتنظيم الأسرة لـ 15564 مستفيدة، وتم توفير 162830 وسيلة مختلفة لتنظيم الأسرة، وتنفيذ 44108 زيارة منزلية بواسطة الرائدات الريفيات ونحو 6081 ندوة إعلامية في نوادي المرأة بالوحدات، وتم تنظيم 55 معرضًا لتسويق منتجات نوادي المرأة، وذلك في إطار جهود تمكين المرأة.