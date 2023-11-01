اعتماد المخططات التفصيلية لـ6 قرى في 5 مراكز بالبحيرة.. اعرف التفاصيل

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، المخططات التفصيلية لـ6 قرى بنطاق 5 مراكز.

وتضمنت المخططات المعتمدة اعتماد المخطط التفصيلي لقرية أبو خداش التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد بالرحمانية، وقرية قراقص التابعة للوحدة المحلية لقرية شرنوب بمركز دمنهور، وكذلك المخطط التفصيلي لقرية عثمان محرم التابعة للوحدة المحلية بقرية أبو العطا بمركز أبو المطامير.

واعتمدت «بلبع» أيضًا المخطط التفصيلي لقرية خنيزة التابعة للوحدة المحلية بقرية دست الأشراف بمركز كوم حمادة، وكذلك المخطط التفصيلي لقريتى بشارة حنا وكفر السابي التابعتين للوحدة المحلية بقرية لقانة بمركز شبراخيت.

اعتماد المخططات التفصيلية وفقاً لأحكام القانون

وأكدت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة البحيرة، اعتماد المخططات التفصيلية وفقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام.

وأشارت إلى التصديق مع الوحدات المحلية المختصة، وتم اعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

القضاء على العشوائيات

يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكل مدن ومراكز المحافظة.