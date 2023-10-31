افتتاح ورشة عمل للتدريب على الدليل الإرشادي للرسائل الصحية في البحيرة

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أهمية الوعي الصحي بخصوص القضية السكانية وأهميتها وأن محافظة البحيرة ممثلة في مديرية الصحة أثبتت جداراتها في هذ المجال من خلال تجربتها الرائدة في تنظيم الأسرة وفي استخدام اللولب أثناء الولادة القيصرية، جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل للتدريب على الدليل الإرشادي للرسائل الصحية لتنظيم الأسرة

نتائج مديرية الصحة بالبحيرة في تركيب اللولب

وأوضح أن محافظة البحيرة من خلال الأرقام التي حققتها في الربع الأول من السنة من تركيب اللولب جاءت رائعة ومبشرة، حيث جرى التركيز على الوسائل طويلة المفعول حيث أن تركيب اللولب وصل كمستهدف لنسبة 162 % وهي نسبة عالية جدًا بصفة عامة.

تركيب اللولب بعد الولادة أحدث طفرة في مستشفيات البحيرة

وأشار إلى أن تركيب اللولب بعد الولادة القيصري 94 % أحدث طفرة في مستشفيات مديرية الصحة بالبحيرة، وتمنى بأن المستشفيات الغير تابعة لمديرية الصحة بالبحيرة كمستشفى دمنهور التعليمي، وكوم حمادة التخصصي، ووادي النطرون، تحقق نفس الأرقام التي حققتها مستشفيات مديرية الصحة بالبحيرة، وتصبح مستشفيات المديرية بالنسبة لها مثل يُحتذى به .

ووجه وكيل صحة البحيرة بعمل مسابقة للرائدات ومسؤولي الإعلام بالإدارات عن أفضل رساله توعوية كل شهر، وسيتم نشرها على صفحة المديرية والمحافظة، للتوعية بمواضيع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وسيكون هناك رسائل إعلامية على الصفحة الإعلامية الخاصة بالمديرية .