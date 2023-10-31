13 مركزا طبيا لتطعيم الإنفلونزا الموسمية في البحيرة.. تعرف عليها

أعلن الدكتور الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية الرباعي للمواطنين، بمراكز تطعيم الحجاج والمعتمرين بجميع مراكز المحافظة.

أماكن توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية في البحيرة

وأوضح أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية الرباعي متوافر في 13 مركزا طبيا، وهي «دمنهور بمركز طبي ناصر، وبكفر الدوار بمركز تطعيم الحجاج بالعكريشة، بالمركز الطبي بأبوحمص، والمركز الطبي برشيد، المركز الطبي بإيتاي البارود، مكتب صحة الدلنجات، ومكتب صحة بدر، والوحدة الصحية بالبلاكوس بكوم حمادة، المركز الطبي بإدكو، مكتب صحة المحمودية، ومكتب صحة أبو المطامير، مكتب صحة الرحمانية والمركز الطبي بشبراخيت».

سعر تطعيم الإنفلونزا الموسمية في البحيرة

وناشد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عموم المواطنين لحماية بالحصول على تطعيم الانفلونزا الموسمية، مؤكدا أن التطعيم يتم من خلال فرق صحية مدربة على ذلك، موضحاً أن سعر تقديم خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية 50 جنيها في تلك الأماكن التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة.

وأشار «جميعة»، إلى أن ثمن تطعيم الإنفلونزا الموسمية يتجاوز مبلغ 267 جنيها في غير مثيلاتها من المراكز الطبية الخاصة والصيدليات الخاصة، موضحا أنه حصل على اللقاح صباح اليوم في مكتبه، إيمانا منه بأهمية التطعيم وبأهمية نشر هذه الرسالة التي تهدف للصالح العام.