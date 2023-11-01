القبض على 11 متهما انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة مالك مطبعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، من مالك مطبعة ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة بحضوره لمدينة الإسكندرية لاستبدال مبلغ مالي من العملة المحلية لعملات أجنبية، وحال تواجده بدائرة القسم فوجئ بحضور سيارة «ميكروباص»، يستقلها أشخاص مُنتحلين صفة رجال شرطة واصطحبوه داخل الميكروباص واستولوا منه على المبلغ المالي وإنزاله عقب ذلك ولاذوا بالهرب.

جرى ضبط مرتكبي الواقعة وعددهم 11 متهمًا «سيدتان و9 أشخاص- لثلاثة منهم معلومات جنائية- مقيمين بنطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة».

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة من خلال قيام إحدى السيدتين وأحد المتهمين باستدراج المجنى عليه بدعوى قدرتهم على توفير (عملات أجنبية) له، وعقب وصول المجني عليه قام باقي المتهمين بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن «السيارة المستخدمة – جزء من المبلغ المستولى عليه».