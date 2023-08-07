محاكمة جنائية لـ4 متهمين بحيازة مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة

أمرت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي مُكون من 4 أشخاص بتهمة حيازة مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة للمحاكمة الجنائية.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارًا يفيد بوجود 4 متهمين بحيازة وإحراز ألعاب نارية عددها مليون قطعة للاتجار فيها بطريقة غير مشروعة بدائرة قسم شرطة «البساتين، والسلام أول، وعين شمس، والجمالية».

المضبوطات مع المتهمين

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وبعمل التحريات الأولية تم ضبط 952,661 صاروخ مختلفة الأنواع، و99 من الشماريخ، و6 علب دخان، وضبط 20 كيس «بومب»، بإجمالي 952,786 قطعة ألعاب نارية مختلفة.

وتم القبض على المتهمين بحوزتهم المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية لحيازة الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على الترخيص من أجل الاتجار فيها، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إنّه سينطبق على المتهم نص المادة رقم 102 «أ» والتي تنص على «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك»، مضيفا: «ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».