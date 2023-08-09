تجديد حبس المتهم بحيازة 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بالإتجار في الألعاب النارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المُحدد.

القبض على المتهم

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص في دائرة قسم شرطة الجمالية، لإتجاره في الألعاب النارية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإتجار في الألعاب النارية

ووردت معلومات للأجهزة الأمنية أكدتها التحريات، يفيد قيام المتهم محل إقامته في منشأة ناصر، بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص في الإتجار بالألعاب النارية في دائرة قسم شرطة الجمالية بمحافظة القاهرة، متخذًا من مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم مكانًا لتخزين الألعاب النارية.

اعترافات المتهم بالإتجار في الألعاب النارية

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن القبض عليه أثناء وجوده في المخزن المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على 25 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية لحيازة الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على الترخيص من أجل الإتجار فيها، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، الخبير القانوني، إنّه سينطبق على المتهم نص المادة رقم 102 «أ» والتي تنص على «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك».

وأضاف الخبير القانوني: «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».