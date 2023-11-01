القبض على المتهمين بإطلاق الرصاص على شقيقين في المرج

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج من أحد المستشفيات باستقبالها شقيقين عاملين بمحل- مقيمين بدائرة القسم مصابين بطلقات نارية.

وبالاستماع لأقوال المصابين، قررا بتضررهما من (فران- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيره ناريه تجاههما من «طبنجة» كانت بحوزته حال تواجدهما بالمحل عملهما ولاذ بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها، وعللا إقدامه على ذلك لقيامه بالثأر منهما بسبب قيام شقيقهما بالتعدي على شقيقه بالضرب مما أدى لوفاته.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو في حقه بالاشتراك مع شقيقه عامل- مقيم بذات العنوان، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (طبنجة- 2 فرد خرطوش- فلاشة موثق بها مقاطع فيديو خاصة بالواقعة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة أخذًا بالثأر لمقتل شقيقهما على يد شقيق المجني عليهما.