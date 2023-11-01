خبير اقتصادي: استكمال المرحلة الثانية من تنمية سيناء ستوفر فرص عمل عديدة

قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل، إن المرحلة الثانية من تنمية سيناء تأتي استكمالا للمرحلة الأولى، مؤكدا أن تنمية سيناء فى العصور السابقة لم تحظ بالاهتمام الكبير، خاصة شمال سيناء.

تنمية مستدامة وشاملة لشبه جزيرة سيناء

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر فضائية «الاولي» أن توجهات الحكومة في الفترة السابقة كلها كانت لتنمية مستدامة وشاملة لشبه جزيرة سيناء، مع التركيز على المشروعات القومية الكبري، التي تقوم بأكثر من شئ، أولها: خلق فرص عمل لأهالي المنطقة، وبالتالي تحسين مستوي معيشتهم.

تنمية عمرانية

وأشار إلى أن هناك تنمية عمرانية أيضا في سيناء، من خلال القضاء على العشوائيات، وبناء المجتمعات التي تليق بحياة كريمة لأهالي سيناء والمواطن المصري بشكل عام، إلى جانب مشروعات قومية متعلقة بمجالات عديدة.