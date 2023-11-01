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القبض على 5 متهمين قتلوا شخصا بسبب «تروسيكل» في البحيرة

كتب:

محمد بركات
01:31 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
وزارة الداخلية - تعبيرية

وزارة الداخلية - تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فإنه تبين أن المجني عليه عاطل له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية، وأن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بالمنوفية.

جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام «ماسورة حديدية»؛ لاتهامهم له بسرقة مركبة «تروسيكل» خاصة بإثنين من المتهمين، واصطحبوه عنوة من محل إقامته مُستقلين مركبة «تروسيكل» ملك أحدهم وتوجهوا به لمحل إقامتهم بالمنوفية، إلا أنهم اكتشفوا وفاته فقاموا بالتخلص منه بإلقائه بمكان العثور عليه.

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