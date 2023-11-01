عضو بـ«الشيوخ»: لا مبرر لاستمرار الصمت الدولي على جرائم إسرائيل في غزة

أدان الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بقطاع غزة، والتى كان آخرها استهداف حي جباليا في شمال قطاع غزة، والذي تسبب في سقوط أكثر من 400 شهيد فلسطيني، مؤكدا أن استمرار الصمت الدولي والعربي على هذه المجازر أمر لا يمكن تفسيره، خاصة أنه يهدم مبادىء حقوق الإنسان والقيم الإنسانية التي تغنت بها دول العالم الأول على مدار عقود، والذي يقف الآن داعما بقوة لآلة الحرب الإسرائيلية واستهداف المدنيين العزل.

وقف الإبادة الجماعية لأهالي غزة

وأضاف أن أمريكا صدرت نفسها على مدار سنوات على أنها راعي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، لكنها اليوم تزيح ورقة التوت، لتكشف للعالم أنها الممول الأول لهذه المجازر، فقد خصصت من ميزانيتها وتسليحها من أجل دعم إسرائيل في حربها غير المتكافئة ضد المدنيين العزل، مطالبا العالم العربي بتتخاذ موقف موحد تجاه ما تقوم به، من أجل الضغط على إسرائيل وإجبارها على وقف الإبادة الجماعية التي تمارسها، وإنقاذ ما تبقى من إنسانية العالم إن وجدت.

استحالة تصفية القضية الفلسطينية

وثمن عضو مجلس الشيوخ، المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولى، من أمام معبر رفح المصري، مشيرا إلى أنه حمل رسائل مهمة للعالم، أبرزها أن أرض سيناء لها مكانة خاصة في نفوس المصريين، فقد دفع المصريون من أرواحهم ودمائهم ثمنا لاستعادتها، لذلك سيكون مستحيلا تصفية القضية الفلسطينية علي حساب مصر، وهو ما يعكس رفض مصر القاطع لسيناريو إسرائيل بتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء.

ودعا إلى ضرورة أن تتوقف الأزمة الإنسانية الراهنة، والمتمثلة في المأساة والخسائر المدنية الكبيرة داخل قطاع غزة، مؤكدا أنه مهما ارتفعت وتيرة العنف، فهذه القضية لن تجد حلاً إلا بحل الدولتين الدائم الذي أقره العالم كله، مشددا على أن السياسة المصرية ترفض استهداف وسقوط الضحايا من المدنيين الأبرياء، التزاما بكل ما تنص عليه القوانين الدولية في هذا الشأن.