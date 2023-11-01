دعوى أمام «الجنائية الدولية» للمطالبة بمحاسبة إسرائيل عن جرائمها ضد الصحفيين

كشفت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية، في بيان رسمي لها اليوم الأربعاء، أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، بشأن ارتكاب جرائم حرب بحق صحفيين خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

شكوى تتعلق بجرائم الحرب

وقال البيان: «قدّمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 أكتوبر 2023، تتضمّن تفاصيل حالات تسعة صحفيين قتلوا منذ السابع من أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم».

وفي إحصائية غير نهائية، أعلن ارتقاء 35 صحفيا خلال تغطيتهم للعدوان على قطاع غزة.

العدوان على قطاع غزة

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن ارتقاء أكثر من 8600 شهيدا، وإصابة أكثر من 21 ألفا، إضافة إلى دمار كبير في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل لطيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.