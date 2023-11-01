7 معلومات عن جاك لو السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين جاك ليو، وزير الخزانة السابق، سفير إسرائيل للولايات المتحدة بأغلبية 53 صوتًا مقابل 43، رغم المعارضة الشديدة من الأعضاء الجمهوريين في المجلس بسبب مشاركته في الاتفاق النووي الإيراني أثناء إدارة باراك أوباما، بحسب ما ذكرته قناة «سي إن إن».

جاك لو سفير إسرائيل

وأكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، على أهمية تعيين جاك ليو في المنصب سفير إسرائيل خلال الصراع الحالي، قائلًا: «مع كل ما يحدث في إسرائيل الآن، فإن تعيين جاك ليو في هذه اللحظة سيكون أحد أهم عمليات التصويت على الترشيح التي أجراها مجلس الشيوخ منذ وقت طويل».

وفي التقرير التالي نستعرض أهم المعلومات عن جاك لو سفير إسرائيل، وتأتي كالتالي:-

7 معلومات عن جاك لو

- ولد جاك ليو في 29 أغسطس عام 1955 بنيويورك.

- جاك ليو عمل كمستشار للسياسة الداخلية لرئيس مجلس النواب الأمريكي في الفترة بين 1979 و1987، وكان مساعدًا خاصًا للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون من عام 1993 إلى 1994، كما شغل منصب نائب مدير مكتب الإدارة والميزانية في الفترة من 1995 إلى 1998، وتولى منصب مدير المكتب من عام 1998 حتى 2001.

- في عام 2001، تم تعيين جاك ليو كنائب للرئيس التنفيذي لجامعة نيويورك حتى عام 2006، بعد ذلك، انضم إلى سيتي جروب حيث شغل منصب مدير العمليات الرئيسي لإدارة الثروات، في عام 2008، تم تعيينه رئيسًا للعمليات في شركة Citi Alternative Investments.

- وخلال عامي 2009 و2010 كان نائبًا لوزير الخارجية لشؤون الإدارة والموارد، ومن 2010، حتي 2012 مدير لمكتب الإدارة والميزانية.

- في عام 2012، تولى جاك ليو منصب رئيس موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس أوباما، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2013. ثم تم تعيينه وزيرًا للخزانة وعمل في هذا المنصب حتى عام 2017، كما انضم إلى كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا حيث يعمل كأستاذ زائر.

- وفي عام 2017، تم الإعلان عن انضمام جاك ليو إلى شركة الاستثمار الخاصة «ليندساي جولدبرج» كشريك.

- وفي 5 سبتمبر، رشحه الرئيس الأمريكي جو بايدن ليكون السفير الجديد لدى إسرائيل.