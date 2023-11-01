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تسليم 3150 مشروعا تنمويا للأسر الأولى بالرعاية في الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
03:31 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
مشروعات متناهية الصغر في الغربية

مشروعات متناهية الصغر في الغربية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي في الغربية، بقيادة أحمد حمدي عبدالمتجلي، جمعية الأورمان، في تسليم 3150 مشروعًا تنمويا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، وذلك منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن.

الحد من البطالة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن مشاريع التمكين الاقتصادي تعمل على الحد من البطالة، بما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، مؤكدة توفير كل سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية فى النهوض بهذه الأسر، وخلق مصدر دخل دائم لها، يضمن لها تنمية مستمرة وتوفير فرص عمل للشباب.

تذليل كل العقبات

وأشار «شعبان» إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الغربية التي تقوم بتذليل كل العقبات أمام عمل جمعية الأورمان، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

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بقلم رفيق محمد ناصف