وصول وفد من المتبرعين إلى «شفاء الأورمان» بالأقصر لدعم الأطفال مرضى السرطان

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في محافظة الأقصر، أولى رحلات الطيران على متنها وفد من المتبرعين لمواصلة مسيرة الدعم لمرضى السرطان ومشاهدة حجم تبرعاتهم على أرض الواقع، ولإدخال البهجة والدعم المعنوي والمادي على مرضى السرطان من أبناء محافظات الصعيد.

التبرع لمرضى السرطان بالأقصر

وعبر أعضاء وفد المتبرعين، خلال جولاتهم بالمستشفى، بدءًا من قسم الاستقبال وغرف علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف الأشعة وبنك الدم المتكامل ومعمل الباثولوجي، عن سعادتهم الكبيرة بزيارة المستشفى لما لمسوه من مستوى طبي متقدم وتجهيزات عالمية، مؤكدين استمرارهم في دعم المستشفى خلال الفترة المقبلة بجمع التبرعات وتقديم كل وسائل الدعم لعلاج أبناء الصعيد بالمجان من السرطان.

رفع نسب الشفاء العاجل

ومن جانبه رحب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بوفد المتبرعين لزيارة المستشفى وتقديم الدعم المادي والمعنوي الذي يصب لصالح مرضى السرطان في المستشفى والمساهمة في رفع نسب الشفاء العاجل للمرضى، بجانب مشاهدة حجم تبرعاتهم على أرض الواقع في جميع أقسام المستشفى بمدينة طيبة شمال الأقصر.