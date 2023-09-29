مواعيد وأماكن حملة تطعيم شلل الأطفال بالإسماعيلية.. فرق ثابتة ومتحركة

تستعد محافظة الإسماعيلية خلال الأيام القليلة المقبلة لإطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في أحياء ومراكز وقرى المحافظة، للأطفال من عمر يوم وحتى 10 سنوات، فيما أعلنت مديرية الصحة مواعيد وأماكن حملة تطعيم شلل الأطفال بالإسماعيلية، لتسهيل عملية التطعيم على الأسر.

مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال بالإسماعيلية

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تم تحديد مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال بالإسماعيلية، الجرعة الثانية، من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لتكون خلال الفترة من الأحد 1 أكتوبر إلى الأربعاء 4 أكتوبر المقبل لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين، من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء.

وأضاف «حطب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التطعيم سيكون من عمر يوم وحتى 10 سنوات بالمجان، مشيرا إلى أن الحملة في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، واستكمالا للجرعة الأولى التي تمت في أغسطس الماضي، ضمن المتابعة الدقيقة لمستجدات الموقف الوبائي العالمي والإقليمي للمرض.

أماكن حملة تطعيم شلل الأطفال بالإسماعيلية

وقال الدكتور علي حطب، إنه تم تحديد أماكن حملة تطعيم شلل الأطفال بالإسماعيلية لتكون من خلال الفرق الطبية الثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء.

وتابع أن الفرق المتحركة تستهدف الأطفال من منزل لمنزل، والمنتشرة في العديد من الأماكن المختلفة والحيوية بالميادين الكبرى، وبجوار المساجد والكنائس والأندية، مشيرا إلى أنه استعدادا لبدء الحملة تم عقد دورات مكثفة لتدريب الفرق المشاركة بالحملة من تمريض وطالبات التمريض والرائدات الريفيات والمشرفين اللصقاء وفرق إشراف المديرية والإدارات الصحية وتوزيع الفرق الطبية على جميع المدارس والحضانات بالمحافظة حسب الخطة.