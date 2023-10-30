«الآثار»: 450 سائقا حصلوا على الرخصة السياحية خلال 3 أشهر

أعلن محمود عبدالرازق، مدير عام الإدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة والآثار، ارتفاع عدد المركبات السياحية التي تمتلكها مصر حاليا إلى 16 ألفا و52 سيارة، وذلك بعد دخول نحو 350 مركبة سياحية جديدة خلال الـ3 شهور الماضية، مشيرا إلى أن عدد سائقي المركبات السياحية ارتفع حاليا ليصل إلى نحو 11 ألف و900 سائق، وذلك بعد حصول نحو 450 سائقا على الرخصة السياحية خلال الـ90 يوما الماضية.

المركبات السياحية بها أجهزة تتبع

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن مصر تمتلك حاليا نحو 6 آلاف و966 ميكروباص سياحي، بالإضافة إلى 5 آلاف و684 سيارة ليموزين، و ألف و996 أتوبيس سياحي، وألف و406 ميني باص سياحي، موضحا أن جميع المركبات السياحية المصرية مركب بها جهاز تتبع gbs.

وأشار إلى أنه وفقا لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار للوصول بعدد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، فإن تلك الأعداد تتطلب وصول أعداد المركبات السياحية إلى أكثر من 30 ألف مركبة سياحية.

اجتياز الكشف الطبي والدورات التخصصية

وأشار إلى أن ارتفاع عدد المركبات السياحية في مصر سيقابله زيادة في أعداد السائقين، موضحا أن السائقين لا يتحصلون على الرخصة السياحية، إلا بعد اجتيازهم الكشف الطبي الشامل، فضلا عن الدورات التخصصية التي يجرى تنظيمها.