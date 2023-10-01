وزير الاتصالات: ربط بيانات الحكومة البالغة 100 قاعدة في البنية المعلوماتية منذ 2020

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية مصر الرقمية تتمحور حول استحقاقات المواطن وتلبية احتياجاته، وبدأنا العمل على 4 محاور على نحو متزامن، المحور الأول التعاون مع كل الوزارات والجهات المقدمة للخدمات في الدولة لتبسيط الإجراءات وإعادة هندستها، ثم ميكنتها وإتاحتها بشكل مرقمن.

وأشار «طلعت»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»، إلى المحور الأول الخاص بالتحول الرقمي وميكنة كل خدمات الدولة، بدأنا في عام 2016 بربط قواعد بيانات الدولة المختلفة حتى، وصلنا في عام 2020 بربط كل قواعد بيانات الحكومة البالغة 100 قاعدة بيانات في البنية المعلوماتية.

وأضاف أنّ المحور الثاني يتمثل في دعم البنية التحتية من حيث الانتشار والثبات والسرعة، ومن ثم نفاد أكبر عدد من المواطنين على المنظومة السيبرانية أو الإنترنت.

ولفت إلى أن المحور الثالث تمكين أكبر عدد من المواطنين من المنافسة بفعالية في سوق العمل في الاقتصاد الرقمي، سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والمحور الرابع هو تشجيع رواد الأعمال والفكر الابتكاري والعمل الخلاق، فصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على الإبداع والمهارات والفكر الإنساني.