«العربية لحقوق الإنسان»: أكثر من 400 شهيد ومصاب فلسطيني في قصف جباليا

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنها تتابع بمزيج من الألم والحسرة، الجرائم التي يرزح تحتها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة المحتل منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي تصاعدت منتصف يوم أمس بالقصف الجوي لمربع سكني مكتظ في مخيم جباليا للاجئين بقطاع غزة، مشيرة إلى أن مصادر الصحة الفلسطينية قدرت ارتفاع عدد الشهداء والجرحى المدنيين فيه إلى نحو 400 فلسطيني، في ظل العجز عن انتشال الضحايا من تحت أنقاض المباني المتهدمة.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذه الجريمة التي تمت في وضح النهار في جباليا ما كان لها أن تقع لولا الحماية الأمريكية الأوروبية، ومحاولة التستر الفاشلة على قصف المستشفى الأهلي العرب «المعمداني» بقذيفة أمريكية موجهة بالأقمار الصناعية، واستخدام الحكومة الأمريكية حق النقض للمرة الـ46 في مجلس الأمن لحماية إسرائيل، وبهدف منع صدور قرار بوقف إطلاق النار لإنقاذ حياة المدنيين، وتبني الحكومات الأوروبية للرواية الإسرائيلية والعمل المستمر على تبرير الجرائم الإسرائيلية.

تبرير الانتهاكات الإسرائيلية

وأضافت المنظمة، أن الرواية الغربية المقيتة تدعي أن وقف إطلاق النار سيُمكن المقاومة الفلسطينية من إعادة الانتشار والتعبئة، ولا تغفل فقط أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية المحتلة هو أصل الكارثة، بل وتتغافل عن سقوط ثمانية آلاف من الأطفال والنساء والمسنين من بين نحو عشرة آلاف مدني قُتلوا، ونحو 23 ألف جريح، ويبقى العدد مرشحاً للزيادة في ظل العجز عن انتشال جثامين لأشخاص مبلغ عنهم في قصف الأحياء السكنية بما يربو على 2300 شخص.

مؤامرة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين

وأوضحت المنظمة، أن الغرب لا يكترث كثيراً بدماء أبناء الشعوب المغايرة، ولا بأس بالنسبة لهم في التضحية بهذه الدماء، بما في ذلك الصحفيين والحقوقيين والعاملين في مجالات الإغاثة الإنسانية، ودعم مؤامرة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير السكان إلى خارج الأراضي المحتلة التي تؤدي لتصفية القضية الفلسطينية بصفة نهائية يدركونها جيداً، محذرة مما تعكسه المواقف الغربية من استخفاف بما يمكن أن يقود إليه هذا السلوك المقيت، خاصة وأنها قد أسقطت من حساباتها الردود المنتظرة من الشعوب، ما يُنذر بمستقبل مفزع ينتظر المنطقة والعالم.