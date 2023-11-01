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اكسترا نيوز: دخول 300 شاحنة مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح منذ بدء العدوان

كتب:

محمد أيمن سالم
01:05 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
عوض الغنام

عوض الغنام

قال عوض الغنام، مراسل فضائية «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن هناك قفزة كبيرة للغاية خلال الساعات الماضية في دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا كان شرط مصر للسماح بمرور حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح.

دخول 300 شاحنة مساعدات 

وأوضح «الغنام»، أن عدد الشاحنات التي عبرت إلى قطاع غزة منذ السماح بدخول المساعدات حتى اليوم تقترب من 300 شاحنة، وهو تطور كبير ونسبي.

عبور الجرحى

وأشار إلى عبور الجرحى من قطاع غزة للعلاج في مصر، اليوم الأربعاء، كما أن هناك مجموعة أولى من حاملي الجنسيات المزدوجة وصلوا إلى معبر رفح تمهيدًا للسماح بمغادرتهم إلى بلادهم عبر مصر.

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