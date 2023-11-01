«المؤتمر»: معبر رفح تحول إلى «ممر للإنسانية»

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إنّ فتح معبر رفح انتصار للدبلوماسية المصرية في القضية الفلسطينية، وتأكيد على دور مصر المحوري في القضية والجهود المبذولة لدعمها.

وأوضح السعيد، أنّ فتح المعبر اليوم وعبور أول دفعة من حملة الجوازات الأجنبية إلى مصر عبر معبر رفح، ودخول دفعة جديدة من المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين، إحدى الآليات التي تستخدمها الدبلوماسية المصرية في حل الأزمة الراهنة ووقف حرب الإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أنّ الفترة الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة من قبل القيادة المصرية، وسبق ورفضت مصر خروج الأجانب من خلال معبر رفح قبل دخول مساعدات، ما يؤكد نجاح الدبلوماسية وفرض إرادة الدولة المصرية، خاصة أنّ القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والشعب المصري بمختلف طوائفه.

وأشار إلى أنّ معبر رفع تحول إلى طريق الإنسانية، بعدما أصبح ملتقى لجميع قوافل الإغاثة التي التقت من أجل دعم أهالي غزة، ورغم الضغوط التي تمارسها سلطة الاحتلال لإعاقة حركة مرور قوافل الإغاثة، إلا أنّ مصر اتخذت موقفاً مهما لضمان تدفق المساعدات، مشيدا بموقف الشباب المصري أمام معبر رفح، والذي يساعد في تعبئة الشاحنات بالمواد الغذائية ونقلها لغزة.