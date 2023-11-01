خبير اقتصادي: مصر حققت تنمية متكاملة في سيناء لتحسين حياة المواطن

قال دكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك إرادة حقيقية لتنمية سيناء من خلال استراتيجية متكاملة للتنمية وادماجها مع مشروع تنمية محور قناة السويس، ومن خلال ذلك جرى القيام بمشروعات كبرى لم يكن للقطاع الخاص القدرة على تنفيذها، بلغت تكلفة هذه المشروعات أكثر من 600 مليار جنيه.

استراتيجية متكاملة لتنمية سيناء

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى ربط سيناء بالوادي والدلتا عن طريق ستة أنفاق متطورة، وتطوير الموانئ والمطارات في سيناء، بالإضافة إلى وضع شبكة طريق تربط مناطق التعدين والتنمية بمناطق التصنيع وموانئ التصدير.

وصول المياة المحلاة إلى سيناء

وأشار إلى أن الدولة اهتمت أيضًا بوصول المياة المحلاة إلى سيناء، من خلال ضخها في محطة المحسمة وكفر البقر، فضلا عن ربط الشمال بمياة النيل من أجل استصلاح الأراضي في شمال سيناء، وبصفة عامة جرى العمل على تطوير البنية التحتية في سيناء، سواء قطاع الصحة أو الإسكان أو التعليم، بالإضافة إلى التنمية السياحية.

مشروع تنمية سيناء الحالي مشروع شامل ومتكامل

وأشار إلى أن مشروع تنمية سيناء الحالي شامل ومتكامل يستغل المزايا النسبية في محافظة سيناء، ويهيئ المناخ للقطاع الخاص على الانطلاق، وتنفيذ مشروعات في سيناء بعد تعزيز تنافسيتها من خلال المشروعات التي قامت بها الدولة.

المنظومة متكاملة تبشر بالخير

وأشار إلى أن الدولة لم تقف عند هذا الأمر، ولكن لديها خطة لاستكمال تنمية سيناء في المستقبل، وهناك مشاريع منتظر الانتهاء منها مثل تطوير ميناء العريش وربطه بخليج العقبة، وربطة أيضًا بريًا بميناء بورسعيد وبالوادي والدلتا عبر الانفاق.

وتابع: «إذا نظرنا إلى سيناء نجد أن المنظومة متكاملة تبشر بالخير، وما حدث إنجاز كبير، وما سيحدث في المستقبل مبشر جدًا، يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سيناء، وتحسين حياة المواطن في سيناء وجعلها بؤرة جاذبة للمواطنين والاستقرار للانتقال من الوادي والدلتا لزيادة الكثافة السكانية بها».