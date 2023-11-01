«دفاع النواب»: مصر مستمرة في التواصل مع الشركاء الدوليين لإيقاف إطلاق النار بغزة

قال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ بداية الأحداث في قطاع غزة أجرى لقاءات مع كل رؤساء الدول بالمؤتمر الدولي الذي عُقد في القاهرة، وكان الهدف الرئيسي هو إيقاف إطلاق النيران وتوصيل المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، قائلا: «مصر مستمرة في التواصل مع الشركاء الدوليين لرفع المعاناة وإيقاف إطلاق النيران في غزة».

جهود مصر مخلصة في دعم القضية الفلسطينة

وتابع اللواء أحمد العوضي، خلال مداخلة هاتفية على dmc، أن هذه الجهود مخلصة، ومصر حريصة على دعم القضية الفلسطينية، ومن حق الشعب الفلسطيني أنه يتواجد في دولة ذات سيادة على حدود 1967.

وأشار إلى أنه منذ بداية الأحداث بـ7 أكتوبر وحتى الآن، دخل معبر رفح من المساعدات الإنسانية أكثر من 132 شاحنة محملة بالمساعدات إلى أهالي غزة، لافتًا إلى أن مصر كللت جهودها، واستقبلت أكثر من 80 مصابا فلسطينيا سيتم علاجهم داخل مستشفيات مصر بشمال سيناء ومدن القناة».