كم انخفضت أسعار الذهب في أسبوع؟.. عيار 21 يخسر 40 جنيهاً

تراجع سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، مقارنةً بأسعار المعدن الأصفر يوم الأربعاء الماضى، حيث سجل الذهب انخفاضاً بقيمة 40 جنيهاً بالنسبة لجرام الذهب عيار 21، على مدار الأسبوع الماضي.

كما بلغ مقدار التراجع نحو 46 جنيهاً، بالنسبة لجرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، فيما انخفضت الأسعار بنحو 34 جنيهاً بالنسبة لجرام الذهب عيار 18، بحسب بيانات شعبة الذهب.

سعر الجنيه الذهب

وانخفضت أسعار الجنيه الذهب بشكل كبير، حيث وصل انخفاض الجنيه في الصاغة إلى 320 جنيه خلال الأسبوع، حيث سجل سعره اليوم 20560 جنيه اليوم بدلا من 20880 جنيه.

سعر جرام الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء اليوم، نحو 2937 جنيهاً للشراء، دون مصنعية أو ضريبة، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22، نحو 2692 جنيهاً للشراء، دون مصنعية أو ضريبة، خلال التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بالأسواق، نحو 2570 جنيها للشراء دون مصنعية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 2203 جنيها للشراء دون مصنعية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1713 جنيها للشراء.