تقرير عالمي: 24.9 طن حجم تداولات المصريين من الذهب خلال 9 أشهر

ذكر مجلس الذهب العالمي في تقرير عن تداولات المصريين من الذهب، منذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر، أن حجم التداول بلغ 24.9 طن، بنسبة ارتفاع 87.2% مقارنة مع التسعة أشهر الأولى من عام 2022، عندما كانت في حدود 13.3 طن.

انخفاض تداولات السبائك والعملات إلى 6.3 طن

وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي، إلى أن حجم التداول من السبائك والعملات الذهبية قد انخفض إلى 6.3 طن خلال الربع الثالث من 2023 مقابل مستويات 10.4 طن خلال الربع الثاني من العام 2023 بنسبة انخفاض وصلت إلى 39.4%، بينما كان الانخفاض بنسبة 4% عند المقارنة مع الربع الثالث من عام 2022.

وكشف تقرير مجلس الذهب العالمي، انخفاض حجم تداول المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث بنسبة 27% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022 مسجلة 6.6% طن وهو أقل معدل في المنطقة.

تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة على السبائك الصغيرة

ويرى مجلس الذهب العالمي، أن من أسباب انخفاض حجم تداول المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام، يعود إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على السبائك الذهبية الصغيرة حتى 100 جرام ساهم في انخفاض الطلب خلال الربع الثالث، ويتوقع أن يستمر التأثير خلال الربع الرابع من العام.