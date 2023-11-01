انخفاض أسعار الذهب عالميا للجلسة الثالثة على التوالي.. بكم الأوقية الآن؟

انخفض الذهب إلى أقل مستوى 1980 دولارًا للأوقية اليوم الأربعاء، متراجعًا للجلسة الثالثة على التوالي، مع ترقب المستثمرين بحذر لقرار السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ومن المتوقع على أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة اليوم، لكن من المتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة لبعض الوقت مع بقاء الاقتصاد الأمريكي مرنًا.

سعر الذهب عالميا

وفي الوقت نفسه، ظل المعدن قريبًا من أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر، إذ أدت المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

كما دعمت حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي أسعار السبائك، مع تراجع نشاط المصانع في الصين مرة أخرى إلى الانخفاض.

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس 2020.

توقعات سعر الذهب

وارتفع سعر الذهب بمقدار 155.05 دولارًا أمريكيًا للأوقية أو 8.50% منذ بداية عام 2023، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2029.25 دولار أمريكي للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 2100.07 دولار خلال 12 شهرًا.