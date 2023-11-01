انخفاض أسعار الذهب في المحلات اليوم الأربعاء 1-11-2023

تراجعت أسعار الذهب للمرة الأولى اليوم، عقب الانخفاض الذي شهده سعر الجرام خلال الأيام الماضية، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

انخفاض 5 جنيهات

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولًا انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات، حيث وصل سعر الجرام إلى 2570 جنيهًا، مقابل 2675 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 2937 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 بسعر 2203 جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب 20 ألفًا و560 جنيه.