أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-11-2023.. عيار 21 يسجل 2575 جنيها

تباينت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-11-2023 ببداية التعاملات عقب الانخفاض الكبير في الأسعار أمس، إذ سجلت تحركات ضيقة شملت جميع الأعيرة، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الوقت الحالي 2575 جنيها، بينما بلغ سعر الأوقية عالميا 1985 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء 2943 جنيها للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2207 جنيهات، وعيار 14 بلغ 1717 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و600 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في المصنعية

وتتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار لآخر.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء نحو 1985 دولارا للأوقية، بعدما بلغت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبا.

يأتي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميا تزامنا مع توقعات انخفاض الدولار، والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.