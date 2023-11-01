«ثقافة الشيوخ»: مصر تدير الأزمة الفلسطينية الأخيرة بدبلوماسية رشيدة

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة و الآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن مصر تدير الأزمة الفلسطينية الأخيرة بدبلوماسية رشيدة، تحقق أهداف الأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية يتضح في كل ما اتخذته مصر من إجراءات منذ بداية الأزمة، والتي أهمها التأكيد الدائم أن معبر رفح مفتوح دائما من الجانب المصري، مشيرا إلى أن المعوقات كلها تأتي من الجانب الإسرائيلي بداية من ضرب الطريق المؤدي الى المعبر من الناحية الفلسطينية المحتلة، وما تبعها من إجراءات إسرائيلية تعسفية.

وأوضح أن مصر اهتمت منذ بداية الأزمة بتوفير كل ما يحتاجه القطاع الطبي، وإنشاء مستشفى ميداني لاستقبال أشقاءنا الفلسطينيين المحتاجين للعلاج، مؤكدا أن مصرمنذ اللحظة الأولى تستخدم كل أدواتها لتشكيل ضغط دولي على إسرائيل، لتستطيع مصر دخول المساعدات بطريقة آمنة.

وأشار إلى أن مصر تستخدم كل نفوذها حاليا لتزيد وتيرة دخول المساعدات، لتعين الشعب الفلسطيني على تحمل ما يتعرض له من عدوان اسرائيلي غاشم، تجاوز كل المواثيق والمعاهدات الدولية، ويستحق أن يجرى محاكمته بالعديد من تهم جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية.