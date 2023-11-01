«حملة مواطن»: المستشفى الميداني في معبر رفح تأكيد لدعم القضية الفلسطينية

أشادت حملة مواطن لدعم مصر، بالمستشفى الميداني التي تم تدشينها بالقرب من معبر رفح البري، لاستقبال المصابين من أهالي قطاع غزة، أثناء العدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وأكد محمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن، أن تدشين المستشفى الميداني لاستقبال المصابين من قطاع غزة خلال الحرب الجارية الآن، دليل قاطع أن مصر لن تترك القضية الفلسطينية، ولن تقبل بتصفيتها وتهجير الأخوة الأشقاء من أرضهم.

جهود مصر في القضية الفلسطينية

وأوضح فاروق، في تصريحات صحفية، أن الحملة تثمن أي جهد من الدولة بكافة أجهزتها لدعم القضية الفلسطينية، والمؤسسات والمنظمات المصرية على الدعم اللامحدود المقدم لأهالي غزة من مساعدات إنسانية وطبية وإغاثية، مشيرا إلى مساهمة الحملة في التبرع بمواد غذائية وطبية وإرسالها إلى القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

ومن ناحية أخرى، كانت قناة «القاهرة الإخبارية» أفادت في نبأ عاجل لها، بأن 40 شاحنة مساعدات تفرغ حمولاتها في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وأن هناك تعاونا بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لخدمة المصابين.