حزب المؤتمر: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني يعكس دور مصر كقوة إقليمية

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لعبور المجموعة الأولى من حاملي الجنسية المزدوجة، ودخول 40 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني، صباح اليوم، نجاح للجهود الدبلوماسية المصرية وتعزيز للدور الريادي للقيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، ويعكس دور مصر كقوة إقليمية قادرة على تحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي لن يدخر جهدا في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وكافة الاحتياجات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة.

فتح معبر رفح يعكس دور مصر كقوة إقليمية

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية المصرية أول الداعمين للشعب الفلسطيني بالأفعال والتحركات الحقيقية على كافة الأصعدة رغم التعنت الإسرائيلي والصمت الدولي المساند للاحتلال، إلا أن مصر وبفضل جهود الرئيس السيسي تمكنت من إلزام الجانب الإسرائيلي بفتح المعبر لنقل المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين بل وزيادة العدد اليومي لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية المخصصة لقطاع غزة تخفيفا من الأزمة الشديدة التي يشهدها ويعيشها أهلنا في قطاع غزة.

وأشار إلى أن مصر ملتزمة بدورها الراسخ والجوهري من خلال تكثيف الاتصالات الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي وتقديم كافة المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

فرحات: مصر دولة كبيرة ومحل تقدير من المجتمع الدولي

وأكد أن مصر دولة كبيرة ومحل ثقة وتقدير من قبل المجتمع الدولي الذي أكد أكثر من مرة أنها مفتاح الحل، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية تحظى بدعم كبير من قبل الدولة المصرية ولا تتوانى عن تقديم الدعم الدائم للشعب الفلسطيني ومساندته حتى إرساء مبدأ التهدئة والاستقرار وحصوله على حقوقه المشروعة التي تضمن له العيش في سلام، مؤكدا أن جهود الدولة المصرية مستمرة من أجل القضية الفلسطينية، ولحين حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.