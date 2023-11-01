«الأوقاف» تطلق قافلة مساعدات على متنها 50 طن لحوم إلى غزة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية انطلاق قافلة مساعدات الأوقاف المصرية الثانية إلى معبر رفح، اليوم الأربعاء، وعلى متنها 50 طن لحوم.

وذكرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمي: «نسأل الله عز وجل أن يعجل برفع الكرب عنهم، وأن يفرج همومهم، ويشفي مصابيهم، وأن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته».

وكانت انطلقت أمس، قافلة مساعدات وزارة الأوقاف إلى معبر رفح تحمل مائتي طن سلع غذائية، مقدمة من وزارة الأوقاف المصرية لأهالينا في قطاع غزة.