«التجمع»: استقبال مصابي غزة دليل على نجاح جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية

أكد عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، أن إعادة فتح معبر رفح البري وبدء استقبال مصر للجرحى الفلسطينيين دليل على نجاح جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأشاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بالموقف الثابت شديد الوضوح للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الحرب بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، برفض تصفية القضية الفلسطينية، عبر تهجير الفلسطينيين إلى خارج حدود دولتهم، ومواجهة المجتمع الدولي بضرورة إنهاء الصراع، عن طريق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أن تمسك مصر بربط إجلاء الرعايا الأجانب بضرورة إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضع العالم أمام مسئولياته الإنسانية، بما في ذلك القوى الداعمة للكيان الصهيونى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

جهود مصر من القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن ما حققته مصر تأكيد لثوابتها القومية تجاه قضايا الأمة العربية، وفي القلب منها القضية الفلسطينية، ما كشفه الانحياز الواضح لأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، لكل ما طرحته مصر منذ بداية الأزمة، وكذلك التغير الملحوظ في تعليقات العديد من زعماء العالم على الأحداث، اقترابًا من الخطاب المصري.